«Тимчасова втрата територій — не трагедія»: у РНБО шокували коментарем про можливий відступ на Донбасі

Тимчасова втрата територій під час можливого відступу Збройних сил України на Донбасі не є трагедією. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив в інтерв'ю Financial Times, пише РБК-Україна.



За словами чиновника, на сьогодні у противника у Сєверодонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.

«На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, адже зброя, яка нам так потрібна, наразі ще відсутня» , — наголосив Данилов.

Він зазначив, що українські сили можуть вдатися до відступу із Сєверодонецька та інших міст на Донбасі заради перегрупування.

«Тимчасова втрата територій — це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації» , — додав Данилов.

При цьому секретар РНБО вважає, що для контрнаступу Україні потрібна не лише сучасна зброя. Зараз для ведення активних бойових дій ЗСУ потрібно сформувати 6 нових бригад, а це — 25 тисяч військових.

«Україні потрібно сформувати шість нових бригад чисельністю 25 000 осіб для контрнаступу, щоб повернути територію, яку утримує росія на сході та півдні, включаючи сотні ракетних установок та артилерії, літаки та танки, а також тисячі безпілотників», — сказав Данилов.

Він додав, що системи РСЗВ із США також мають обмежену кількість боєприпасів і можуть стріляти лише на відстані 80 км, а не на 300 км.

Крім того, секретар РНБО висловив упевненість, що надходження озброєння більшої дальності та важчого калібру продовжиться доти, доки Україна не здобуде перемогу.

«росія — велика за розмірами країна, і вона має багато гарматного м'яса, яке вони сюди посилають. І тому процес перемоги, він не може бути дуже швидким», — сказав Данилов.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ утримують позиції у промисловій зоні Сєверодонецька після того, як у результаті успішних контратак витіснили супротивника з деяких районів міста.

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