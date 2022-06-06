Мовчати порадив Кіркоров: стало відомо, чому Ані Лорак не коментує війну в Україні

На відміну від колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу, який чітко позначив свою проукраїнську позицію, популярна співачка Ані Лорак продовжує мовчати про напад військ росії на Україну та про звірства, які вчиняються чеченцями, бурятами та іншими «росіянами» в нашій країні.

Така позиція може бути викликана спілкуванням Ані Лорак із путіністом Філіпом Кіркоровим — можливо, саме він порадив українці не говорити про звірства російських окупантів.

Дочка Ані є хрещеницею Пилипа

Таку думку висловила телеведуча Катя Осадча в інтерв'ю «КП в Україні».

При цьому Осадча наголосила — не розуміє, що в головах у людей, які, маючи український паспорт, можуть так цинічно продовжувати мовчати та виступати в країні, яка напала на їхню Батьківщину.

«Може, це на рівні чуток, але мовчати Ані Лорак порадив Філіп Кіркоров, мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а в тебе ж кар'єра! Думаю, після нашої Перемоги все стане ясно», — сказала вона.

Нагадаємо, колишній чоловік Ані Лорак нині готується до нового шлюбу — з киянкою Лілією Реус, яку він уже представив своїй рідні в Туреччині. При цьому навіть його спільна зі співачкою дочка Софія налагодила чудові стосунки з майбутньою мачухою.

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter