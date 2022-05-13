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Поки Ані Лорак мовчить про війну: колишній чоловік співачки Мурат представив свою нову наречену родичам (відео)

9:46 13 травня 2022
Поки Ані Лорак мовчить про війну: колишній чоловік співачки Мурат представив свою нову наречену родичам

Схоже, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу не дуже засмучується розставанням із зіркою, і «на всіх парах» мчить до нового весілля на Лілії Реус, яку вивіз разом із дочкою Олександрою до Туреччини.

Такий висновок можна зробити з постів, які публікують у соціальній мережі майбутнє подружжя.

Так, кілька днів тому Мурат показав «сімейні посиденьки» в місті Гечек, що знаходиться в затоці Егейського моря Фетхіє.

На фото зображені, зважаючи на все, члени «клану Налчаджіоглу», а також Лілія та Олександра.

Подання майбутньої нареченої рідне говорить про серйозність намірів Мурата, який запропонував фоловерам підписатися на його кулінарний блог.

 

Сама ж Лілія вирішила показати свою красу, опублікувавши Instagram фото себе коханої без бюстгальтера.

 

А також зворушливе фото з нареченим, на якому їхні губи злилися у трепетному поцілунку.

Читачам знімок явно припав до душі, і вони радять парі зберігати довше новизну почуттів та глибину стосунків.

Нагадаємо, перелом ставлення українців до нової обраниці турецького бізнесмена настав після того, як вона чітко окреслила свою громадянську позицію.

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