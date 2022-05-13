Поки Ані Лорак мовчить про війну: колишній чоловік співачки Мурат представив свою нову наречену родичам (відео)

Схоже, колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу не дуже засмучується розставанням із зіркою, і «на всіх парах» мчить до нового весілля на Лілії Реус, яку вивіз разом із дочкою Олександрою до Туреччини.

Такий висновок можна зробити з постів, які публікують у соціальній мережі майбутнє подружжя.

Так, кілька днів тому Мурат показав «сімейні посиденьки» в місті Гечек, що знаходиться в затоці Егейського моря Фетхіє.

На фото зображені, зважаючи на все, члени «клану Налчаджіоглу», а також Лілія та Олександра.

Подання майбутньої нареченої рідне говорить про серйозність намірів Мурата, який запропонував фоловерам підписатися на його кулінарний блог.

Сама ж Лілія вирішила показати свою красу, опублікувавши Instagram фото себе коханої без бюстгальтера.

А також зворушливе фото з нареченим, на якому їхні губи злилися у трепетному поцілунку.

Читачам знімок явно припав до душі, і вони радять парі зберігати довше новизну почуттів та глибину стосунків.

Нагадаємо, перелом ставлення українців до нової обраниці турецького бізнесмена настав після того, як вона чітко окреслила свою громадянську позицію.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter