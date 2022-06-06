«Варто очікувати повторного наступу на Київ у складі загального російсько-білоруського угруповання», — експерт про маневри Лукашенка

Загроза повторного наступу окупантів на Київ із боку Білорусі існує. Про це говорять багато українських та західних експертів, аналізуючи останні маневри самопроголошеного білоруського президента, якого путін вже кілька місяців намагається переконати відкрито виступити проти України. Днями Олександр Лукашенко на нараді з військовим керівництвом країни анонсував створення Південного оперативного командування ЗС Білорусі, потім доручив створити «народне ополчення» та продовжив термін перевірки бойової готовності армійських підрозділів до 11 червня.

Керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак вважає, що останні маневри Лукашенка пояснюються бажанням відвернути українські сили від концентрації лінією фронту, але він не ризикне на пряме вторгнення в Україну з внутрішньополітичних та військово-стратегічних причин.

Експерт нагадав, що білоруські маневри відбувається на тлі спроб путіна схилити Україну до переговорів, своєрідного «Мінську-3», а для тиску на Київ Кремлю потрібен «північний фронт» за участю Білорусі.

«Слід чекати повторного штурмового наступу, але вже у складі загального російсько-білоруського угруповання на Київ, Чернігів, Луцьк, Рівне, Житомир «, — пише на своїй сторінці у Фейсбуці Олег Постернак. На його думку, втягуючи Білорусь у повторний «північний наступ» путін вирішує кілька завдань. «По-перше, знімає із себе частину відповідальності за війну. По-друге, підриває особистий вплив Лукашенка на силову вертикаль у своїй країні… По-третє, ліквідує потенційно посередницьку позицію Білорусі як дипломатичного містка між ЄС та Росією, підводячи під повний західний санкційний пакет і Білорусь» , — вважає Постернак.

Експерт не виключає, що інтенсивність переговорів та зустрічей путіна та Лукашенка останнім часом може вказувати на періодичне «звіряння годинників» та особистий звіт білоруського диктатора щодо проведених підготовчих заходів до війни проти України, причетності до якої Лукашенко намагається уникнути.

Але примус Лукашенка до співучасті Білорусі у новій військовій авантюрі «може досягти своєї мети, оскільки путін вміє чекати, викидаючи до фіналу операції головні козирі. Готується і Україна до цього сценарію», — упевнений експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на думку російського юриста Марка Фейгіна, після перемоги над росією Україна зможе легко змісти режим лукашенка .

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