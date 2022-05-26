«Це умови воєнного часу, але поки що без війни»: Лукашенко створює оперативне командування на українському напрямі

Самопроголошений президент Білорусі, який щосили намагається утримати владу у своїх руках, готується до нового фронту на кордоні з Україною. У четвер, 26 травня, на нараді із керівництвом Міністерства оборони країни Олександр Лукашенко заявив про створення Південного оперативного командування ЗС Білорусі.

Як повідомляє агентство «Белта», дане розпорядження він мотивував тиском із боку Заходу: «Військовий тиск на нас, ми вже бачимо, буде чинитися через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська Північноатлантичного блоку, а також за рахунок підтримки ескалації бойових дій у Україною. На жаль, відкрився новий напрямок, як заведено говорити, новий фронт, і ми не можемо не приділяти цьому уваги «.

За словами Лукашенка, необхідність створення Південного оперативного командування «була ще минулого року». «Ми розуміли, що щось треба робити, але час так динамічно і швидко підштовхнув нас… Сили спеціальних операцій, західний напрямок, північно-західний, батальйонно-тактичні групи спрямовані на південь і сьогодні прикривають разом із прикордонними військами. Це умови воєнного часу, але поки що без війни «, — заявив самопроголошений президент Білорусі.

Як відомо, у перші тижні вторгнення росії в Україну російський диктатор кілька годин переконував Лукашенка вступити у війну на боці росії.

Фото «Белта»

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter