Назвалася українкою і готова змінити прізвище: Овсяннікова, яка «прозріла», зробила несподівану заяву в Одесі

Російська пропагандистка Марина Овсяннікова, яка виступила з антивоєнною заявою у прямому ефірі на Першому каналі, за що була звільнена, приїхала в Україну та здивувала несподіваною заявою. Вона побувала в Одесі, яку називає рідною, показала результати ракетного обстрілу, і спробувала відповісти на основні претензії.

У пості в Інстаграм Овсяннікова запевнила, що не вимагає зняття санкцій з росії і не співпрацює з ФСБ. Вона каже, що виїхала з росії завдяки Макрону, Зеленському та американським політикам. За словами Овсяннікової, вона ніколи не займалася пропагандою і не писала пропагандистських текстів. Тепер вона називає війну колективною провиною росіян.

«Не Путін вбивав людей у Бучі та бомбив пологовий будинок у Маріуполі. Це робили конкретні воєнні злочинці. Ми не братські народи. Цю тезу активно просуває Путін, але Україна має свій шлях», — пише Овсяннікова.

Вона відхрестилася від Росії, називаючи себе українкою і зголосилась змінити прізвище.

«Я не „хорошая русская“, я українка. На знак підтримки України маю намір змінити прізвище Овсяннікова, на своє рідне прізвище Ткачук», — пише Овсяннікова.

У коментарях думки передплатників розділилися. Одні дякують Овсянніковій за позицію, але багато хто, як і раніше, не вірить їй, вказуючи на те, що занадто часто змінює свою думку й просто радять дати Україні спокій.

Приїзд Овсяннікової до України викликав великий суспільний резонанс. Особливо обурила анонсована прес-конференція пропагандистки в Києві про те, як ця пропаганда працює. Після хвилі обурення в мережі її швиденько скасували.

Овсяннікова розповіла, що пробула в Україні п'ять днів — з 27 по 31 травня. Спочатку вона вирушила до Одеси, де народилася, а потім — до Києва.

Після візиту Овсяннікова потрапила до бази «Миротворця». Центр протидії дезінформації при РНБО назвав її агентом впливу російської пропаганди. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав заборонити журналістці в'їзд до України.

Зараз Овсяннікова живе в Європі, працює в німецькому виданні WELT. Раніше на італійському телебаченні вона скаржилася, що через санкції страждають прості люди.

«Русофобія не допустима. Російські люди не повинні нести колективну відповідальність за те, що відбувається в Україні. Це вина виключно Володимира Путіна», — казала Овсяннікова.

Російський опозиційний журналіст та блогер Саша Сотник попереджає, що російські діячі за кордоном зараз усіма силами намагатимуться відмитися від звірств путінської росії та переконувати, що існують і «хороші росіяни».

Фото instagram.com/ovsiannikova6219

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