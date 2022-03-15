Російський опозиційний журналіст і блогер Саша Сотник попереджає, що російські діячі за кордоном зараз усіма силами намагатимуться відмитися від звірств путінської Росії та переконувати, що існують і «хорошие русские». Сотник упевнений, що ці спроби не увінчаються успіхом.

Система несамовито намагається врятуватися. Усі сили «видавлених за бугор іноземних агентів «кинуті на формування людяного образу «хороших росіян». У Празі вже шикується колона Морозових-Шендеровичів, готових начисто відмити фашистських собак. Ці хлопці щиро вірять, що Захід після всього цього вбивчого Z-шабашу в Україні прислухається до їхніх патернів про «ми не всі такі» та «у нас є Толстоєвський», і не влаштує Ублюдістану остаточний Розчленінград. Даремно сподіваються. З іншого боку, чим би фашистське дитя не тішилося — аби не вбивало…

Адже в хід уже йдуть касетні, фосфорні… Поки що не ядерні. Поки що…

Коли українець скаже мені «хороший росіянин — м… твий росіянин» — мені залишиться тільки втертися і вповзти від сорому в найдальший кут, де довго вити і просити у Всесвіту вибачення…

Овсяннікову вони вихваляють. Б. ді ви, панове!

Нагадаємо, в 2019 році Саша Сотник передбачив крах путінського режиму і закликав не надто розраховувати на той факт, що зовні влада виглядає згуртованою. За прогнозами, за падінням режиму Росію неминуче чекає розпад.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

636

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter