«Вулиця на честь Зеленського»: нардеп пропонує за життя увіковічнити президента

Народний депутат України від «Слуги народу» та член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Сергій Кузьміних написав звернення до селищного голови Романова, що на Житомирщині (де його округ). Там саме тривають громадські обговорення щодо перейменування вулиць. У листі народний обранець лаконічно та без пояснень просить «перейменувати одну із них на честь президента України Володимира Зеленського». Відповідне депутатське звернення опублікував колишній нардеп та журналіст Ігор Мосійчук.

«Народний депутат Сергій Кузьміних, той, якого НАБУ затримало на отриманні хабара, відкату за постачання медобладнання в одну з житомирських лікарень, знову вирішив прославитись, — пише Мосійчук. - Нагадаю, що в Україні відсутня традиція називати вулиці іменами живих людей. Схоже, Кузьміних таким нехитрим способом сподівається підлизнути президенту та уникнути кримінальної відповідальності за хабар. Сподіваюсь, у Зеленського немає культа особистості і він пошле Кузьміних з його ініціативою далеко за рускім кораблем!»

Нагадаємо, 7 лютого НАБУ затримало нардепа Сергія Кузьміних. За даними слідства, він вимагав у постачальника медичного обладнання 30% «відкату» від сум договорів, укладених з лікарнями Житомирської області. 14 лютого йому так і не змогли обрати запобіжний захист. Своєї вини нардеп не визнає та вважає справу щодо себе політичним переслідуванням за те, що голосував за відставку ексдиректора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника та звільнення тодішньої міністерки охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

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