У роботі «Приват24» стався збій: у чому причина

У п'ятницю, 10 червня, у роботі мобільного банкінгу «Приват24» стався новий збій.

Зокрема, під час здійснення платежів у додатку «Приват24» у клієнтів виникла проблема — відображалося повідомлення про те, що «сервер не відповідає».

Про це речник банку Олег Серга розповів у коментарі «РБК-Україна».

Скрин відео

«Ситуативна проблема у деяких клієнтів через пікове навантаження платежів. Упродовж години повністю нормалізується», — сказав представник фінустанови.

Щоб ще більше «засмутити» клієнтів, у банку заявили, що мають намір провести поточні регламентні роботи в «Приват24», тому сервіси не працюватимуть у ніч на неділю, 12 червня.

«Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку — додаток та web-версія Приват24 будуть недоступні», — йдеться у повідомленні прес-служби банку в Telegram.

Вказано, що регламентні роботи в Приват24 необхідні для безпечної та якісної роботи сервісів. Вони будуть проведені вночі, коли більшість клієнтів не проводять операції.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як уникнути блокування всіх рахунків у ПриватБанку.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter