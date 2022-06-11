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Події

Генерала-втікача з СБУ затримали у Сербії з майже мільйоном доларів готівкою, — ЗМІ

10:02 11 червня 2022
Андрій Наумов

Генерала СБУ, ексначальника главку внутрішньої безпеки Андрія Наумова, про підготовку замаху на якого повідомлялося взимку минулого року, було затримано в Сербії з великою сумою грошей.

Як повідомляє «Українська правда» із посиланням на свої джерела, Наумова затримали за підозрою у відмиванні коштів. Автомобіль, яким він їхав, зупинили прикордонному пункті «Прешево». За кермом був 36-річний громадянин Німеччини Олександр Акст. Вони з Наумовим планували виїхати до Північної Македонії.

Машину обшукали та виявили незадекларовані гроші — близько 600 тисяч євро та майже 125 тисяч доларів, а також два смарагди.

Наумова та його супутника затримали співробітники поліції міста Ніш. Відомо, що він залишив Україну за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Раніше в українській спецслужбі заявляли, що за організацією замаху на Наумова стояли колишній начальник Головного управління СБУ у боротьбі з корупцією Дмитро Нескоромний та співробітник Антитерористичного центру при СБУ Юрій Расюк. За версією слідства, основним мотивом злочину стало те, що Андрій Наумов був на заваді повернення Дмитра Нескоромного на високу посаду в керівництві СБУ, а також виступав проти призначення окремих осіб з команди Нескоромного.

Фото «Радіо Свобода»

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