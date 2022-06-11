В росії не відмовилися від ідеї захоплення всієї України, вони мають план війни, — розвідка

У росії, якій не вдалося швидко захопити Україну, а також взяти Київ, ще є достатній потенціал для ведення довготривалої війни, окупанти не відмовилися від наміру повністю окупувати нашу країну.

Як повідомляють у ГУР Міноборони України, про це заявив представник військової розвідки Вадим Скибицький.

Противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр перебувають у резерві та можуть використовуватися проти ЗСУ. У розвідці уточнюють, що у зв'язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу росії доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення і зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

«Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану залежатиме від того, чи досягне противник успіху, чи, навпаки, зазнає поразки на сході України. Однак мети так званої „спеціальної військової операції“, про яку путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягти», — зазначив Скібіцький.

Раніше в інтерв'ю британській газеті The Guardian він заявляв, що Україна має гостру потребу в артилерійських снарядах, і що становище на фронті залежатиме від постачання Києву західних озброєнь, пише «Німецька хвиля».

«Україна має одну артилерійську одиницю на 10−15 російських артилерійських одиниць. Наші західні партнери дають нам близько 10% від того, що мають… Ми майже витратили всі наші артилерійські боєприпаси і тепер використовуємо снаряди 155-го калібру за натовським стандартом», — додав Скибицький.

Представник ГУР МО наголосив також на необхідності постачання Україні ракетних систем дальньої дії для знищення російських артилерійських знарядь на відстані.

Раніше Вадим Скибицький заявляв, що активна фаза війни може затягтися і до кінця року — все залежатиме від спротиву українців.

Фото ГУР Міноборони України

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