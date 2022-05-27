Готують подарунок «фюреру» на 70-річчя: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських міст

Активна фаза війни росії проти України може затягтися до зими.

Водночас багато залежатиме від дій української армії, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцький для «Крим. Реалії».

На його думку, активні бої можуть затягнутися, оскільки смертельно хворий російський президент володимир путін не відмовиться від своїх планів.

«Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого опору, стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають», — зазначив Скибицький.

Він наголосив, що на сьогодні наводять кілька дат.

Зокрема, 11 вересня у росії пройде єдиний день голосування, і до цієї дати прив'язують проведення референдумів на окупованих територіях. Крім того, 7 жовтня путіну виповниться 70 років і, можливо, військові захочуть зробити йому «подарунок».

«До кінця року, взимку буде холодно і кажуть, що Україна піде на переговорний процес», — додав Скибицький.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що вже розпочалася нова фаза війни в Україні, яка триватиме до півтора місяця, доки не прийде західна зброя.

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