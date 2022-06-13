Більше не пара: «Холостяк» Заливако та Ганна Богдан розірвали стосунки

Обраниця героя одинадцятого сезону шоу «Холостяк» Михайла Заливака Ганна Богдан приголомшила шанувальників несподіваною новиною. Вона заявила в Інстаграмі, що вони більше не є парою.

«Я дуже довго не могла знайти сили, щоб сказати вам. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки скінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені тяжко», — написала Ганна.

Причину розлучення вона не називає, каже, що поки що не готова говорити про це, оскільки болісно переживає розрив.

Михайло поки що розставання не коментує. Останнє спільне фото із Заливаком Ганна публікувала 30 березня. Під час війни вона виїхала за кордон, Михайло лишився в Україні, зайнявся волонтерством.

Нагадаємо, після шоу Ганна та Михайло стали жити разом і готувалися до весілля.

Заливако познайомив обраницю зі своєю родиною. Вони багато мандрували разом, публікували романтичні фото. Пара була разом більше року.

Фото instagram.com/hannastorozhuk

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