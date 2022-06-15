Кому з українців період воєнного стану не зарахують до страхового стажу

У зв’язку з дією воєнного стану деяким ФОП, які провадять діяльність за спрощеною та загальною системами оподаткування, займаються незалежною професійною діяльністю, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як зазначают в ГУ ПФУ в Чернівецькій області, це зменшить фінансове навантаження на підприємців та стимулює їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

У той же час звертається увага на те, що періоди, за які не сплачується єдиний внесок, не зараховуються до страхового стажу й не враховуються при призначенні пенсії.

Адже відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески. Розмір щомісячного внеску не має бути меншим за встановлений законом мінімальний (з 1 січня 2022 року — 1430 грн).

Тим часом в парламент внесли проект закону, яким пропонується недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану.

А незадовго до початку широкомасштабного вторгнення росії набув чинності закон, який дозволяє деяким категоріям громадян зараховувати до страхвого стажу один рік за три. Йдеться про людей, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення.

Фото Pixabay

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