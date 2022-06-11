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В Україні пропонують проводити розрахунок пенсій без урахування періоду війни з росією: чому це важливо

11:47 11 червня 2022
Літня жінка з телефоном

В Україні, де з квітня 2022 року змінено порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи, парламенту пропонують ухвалити проект закону щодо обрахування страхового стажу під час воєнного стану.

Автори законопроекту стверджують, що зміни законодавства мають надати фінансову підтримку застрахованих осіб. «Проектом закону пропонується недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», — йдеться в пояснювальній записці до документу.

Нагадаємо, що днями Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати у січні — березні 2022 року, з якої сплачено страхові внески і який враховується для обчислення пенсії. Після початку війни цей показник зменшився більше, як на тисячу гривень.

Фото Pixabay

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