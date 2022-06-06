Деяким українцям один рік зарахують за три: кому при нарахуванні пенсії додадуть страховий стаж

Деяким українцям один рік роботи рахуватимуть за три роки страхового стажу.

Але це стосується не всіх майбутніх пенсіонерів, пише видання «На пенсії».

Зазначається, що перерахунок страхового стажу для деяких громадян став можливим із введенням у дію закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства», прийнятого саме напередодні війни. Він стосується громадян, які свого часу зазнали депортації та були відправлені на спецпоселення.

«Депортованим особам, які перебували на спецпоселенні, періоди роботи на спецпоселенні зараховуються до страхового стажу для призначення пенсії у потрійному розмірі», — йдеться в інформації від ПФУ.

Щоб підтвердити свою приналежність до депортованих осіб, а також стаж роботи на спецпоселенні, доведеться подати відповідні документи.

В тому числі:

приналежність до депортованих осіб (посвідчення);

час (період) перебування на спецпоселенні;

періоди роботи на спецпоселенні.

У Пенсійному фонді пояснили, що посвідчення депортованої особи видається місцевою держадміністрацією. А часом перебування на спецпоселенні вважають час від дати депортації до дати зняття режиму спецпоселення.

У цьому, як та інших випадках, що з призначенням пенсії, основним документом для підрахунку страхового стажу є трудова книжка.

Нагадаємо, напередодні у Мінсоцполітики засмутили українців, попередивши, що анонсоване раніше підвищення пенсій у липні може не відбутися. Як заявила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, все залежатиме від наповнення держбюджету.

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