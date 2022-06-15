«Як шкода, що вони так мало побули разом»: ностальгічне відео вінчання Тіни Кароль зворушило фанатів

15 червня співачка Тіна Кароль святкувала б 14-ті роковини шлюбу зі своїм чоловіком, продюсером Євгеном Огіром, якби він не пішов рано з життя дев'ять років тому.

На одному із фан-сайтів співачки виклали архівне відео, зняте в день їхнього з Євгеном вінчанням. Пара гуляла у центрі Києва, вони з друзями пили шампанське на Софійській площі, автомобіль із нареченими засипали рожевими пелюстками…

Відреагувала на це і сама співачка, яка рано стала вдовою. Її фанати писали слова підтримки улюбленій артистці.

Минулого літа співачка у день народження свого чоловіка опублікувала в мережі зворушливе фото, показавши, якими вони були у молодості та підписавши його так: «Я молодець, я знаю… Все, як ти хотів. З Днем народження, вічність».

Фото — скріншот

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