Співпрацював з окупантами та організовував убивства: головного «боксера» Одещини оголосили у розшук

Халід Мусаєв, голова Федерації боксу Одеської області, представник якої Юрій Захарєєв став чемпіоном світу, оголошений у розшук, повідомляє Національна поліція Одещини. 56-річного уродженця росії звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та створення злочинної організації, яка вчиняла вбивства на замовлення, займалася вимаганням грошей, контрабандою зброї та боєприпасів, а також збутом наркотиків.

«Під час досудового розслідування слідчі Нацполіції встановили, що Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, за попередньою змовою з групою осіб, створив злочинну організацію з міжрегіональними зв'язками, яка „діяла“ на території міста Одеса та області», — йдеться у заяві.

Крім того, українські правоохоронці з'ясували, що глава одеського боксу, який очолив федерацію у 2019 році, співпрацював із російськими окупантами та вживав заходів щодо зміни кордонів території України.

Халід Мусаєв з чемпіоном світу з боксу Юрієм Захарєєвим

Більше того, відомий одеський активіст Марк Гордієнко називав Мусаєва «кадировським емісаром» та «кримінальним типу авторитетом», стверджуючи, що головний «боксер» області підтримує тісні зв'язки з головою чечні рамзаном кадировим та «колегами» з росії (за даними місцевих ЗМІ, серед іншого, Мусаєв займався бізнесом, володів одеським авторинком «Куяльник»).

«Цьому кримінальному авторитету дала притулок Україна. Він їй платить кров'ю, ненавистю і обманом. Чому він так себе чудово почуває? Раз на півроку, за словами наших джерел, відвозить до Києва півмільйона грошей і його прикривають від кримінального переслідування. Любить хизуватися своєю близькістю до кадирова і водночас лякає ним. Регулярно відвозить гроші до росії. Має статус емісара та зв'язкового кадирова. Тому його й бояться. Не соромно СБУ та поліції боятися?» — цитує Марка Гордієнка «Бессарабія INFORM».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України з боксу загинув у бою з російськими оккупантами.

Фото Федерації боксу Одеської області, odessamedia.net

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