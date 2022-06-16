Співпрацював з окупантами та організовував убивства: головного «боксера» Одещини оголосили у розшук
Халід Мусаєв, голова Федерації боксу Одеської області, представник якої Юрій Захарєєв став чемпіоном світу, оголошений у розшук, повідомляє Національна поліція Одещини. 56-річного уродженця росії звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та створення злочинної організації, яка вчиняла вбивства на замовлення, займалася вимаганням грошей, контрабандою зброї та боєприпасів, а також збутом наркотиків.
«Під час досудового розслідування слідчі Нацполіції встановили, що Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, за попередньою змовою з групою осіб, створив злочинну організацію з міжрегіональними зв'язками, яка „діяла“ на території міста Одеса та області», — йдеться у заяві.
Крім того, українські правоохоронці з'ясували, що глава одеського боксу, який очолив федерацію у 2019 році, співпрацював із російськими окупантами та вживав заходів щодо зміни кордонів території України.
Більше того, відомий одеський активіст Марк Гордієнко називав Мусаєва «кадировським емісаром» та «кримінальним типу авторитетом», стверджуючи, що головний «боксер» області підтримує тісні зв'язки з головою чечні рамзаном кадировим та «колегами» з росії (за даними місцевих ЗМІ, серед іншого, Мусаєв займався бізнесом, володів одеським авторинком «Куяльник»).
«Цьому кримінальному авторитету дала притулок Україна. Він їй платить кров'ю, ненавистю і обманом. Чому він так себе чудово почуває? Раз на півроку, за словами наших джерел, відвозить до Києва півмільйона грошей і його прикривають від кримінального переслідування. Любить хизуватися своєю близькістю до кадирова і водночас лякає ним. Регулярно відвозить гроші до росії. Має статус емісара та зв'язкового кадирова. Тому його й бояться. Не соромно СБУ та поліції боятися?» — цитує Марка Гордієнка «Бессарабія INFORM».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України з боксу загинув у бою з російськими оккупантами.
Фото Федерації боксу Одеської області, odessamedia.net542
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