Дворазовий чемпіон України з боксу загинув у бою з російськими окупантами

Війна з жорстокими загарбниками з росії продовжує забирати життя українських спортсменів, у пам'ять про яких створили спеціальний сайт.

Ще однією жертвою військової агресії з боку росії став черкаський боксер Олег Прудкий, який загинув у бою на сході країни.

«Згадую зараз, як твій тренер розповідав, яке сильне бажання було в тебе займатися боксом, як на велосипеді долав десятки кілометрів, щоб потрапити на тренування. Пригадую, як ми тебе підтримували на змаганнях „Українських отаманів“, тебе тоді приїхав підтримати цілий автобус Черкас, і ти здобув перемогу! Усі пам'ятають твої неймовірні поєдинки. Ти перший в історії Черкаського боксу здобув золото у ваговій категорії 60 кг. Дуже важко сприймати такі новини щодня. Невиправна втрата для нашої боксерської сім'ї. Співчуваю сім'ї боксера. Клята війна забирає найкращих синів України! Вічна пам'ять, спочивай із миром, друже! Герої не вмирають!» — наводить слова президента федерації боксу Черкащини Сергія Тищенка сторінка організації в Instagram.

Додамо, що Олег Прудкий виступав у ваговій категорії до 60 кг, двічі ставав чемпіоном України. Також черкащанин виступав за команду «Українські отамани», у складі якої свого часу боксували наші зіркові боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко. Після завершення спортивної кар'єри пішов до силових структур, приєднавшись до підрозділу «КОРД». У Прудкого залишилися дружина та двоє дочок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній чемпіон Європи з боксу Олексій Купирєв загинув від ворожого снаряду у Маріуполі .

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