У п'ятницю, 17 червня, помер легендарний французький актор Жан-Луї Трентіньян. Зірка світового кінематограф помер на 92-му році життя в комуні Гар на південному сході Франції в оточенні рідних та близьких.

Трентіньян за свою кар'єру в кіно, яка тривала понад 60 років, зіграв у багатьох культових фільмах. Світову славу йому принесли картини «Чоловік і жінка», «І Бог створив жінку», «Конформіст», «Дзета», «Три кольори: Червоний», «Любов».

Жан-Луї завоював майже всі найпрестижніші акторські нагороди, включаючи «Оскар», «Золоту пальмову гілку» у Каннах, «Срібний ведмідь» у Берліні, «Сезар».

Жан-Луї Трентіньян народився 11 грудня 1930 року. Його дитинство та юність припали на роки Другої світової війни. Він і сам служив новобранцем в Алжирі, який тоді був французькою колонією.

Трентіньяну чудово вдавалися як драматичні, і комедійні ролі. Він любив грати негідників, злочинців та інших негативних персонажів.

Під час зйомок фільму «І Бог створив жінку» у молодого актора розпочався бурхливий роман із Бріжит Бардо. У 1956 році їхні стосунки стали головною темою для усієї французької преси. Але пара незабаром розлучилася.

Трентіньян був одружений двічі. Його першою дружиною стала актриса Стефан Одран. Але їхній шлюб виявився неміцним. Подружжя розлучилося, і Одран незабаром вийшла заміж за режисера Клода Шаброля, з яким прожила все життя.

Жан-Луї одружився з Надін Маркан — акторкою, сценаристом і режисером. У них народилися син Венсан і донька Марі, яка теж стала акторкою і часто знімалася разом із батьком.

У 2003 році Марі Трентіньян загинула від рук свого приятеля, рок-гітариста Бертрана Канта.

Останні роки життя Жан-Луї страждав від раку.

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