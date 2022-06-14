Помер голлівудський актор, зірка фільмів «Магнолія» та «Ночі у стилі бугі»

У неділю, 12 червня, у Лос-Анджелесі помер популярний голлівудський актор Філіп Бейкер Холл. Йому було 90 років. Причина смерті не називається, проте відомо, що Холл страждав від емфіземи легень. У молодості актор був затятим курцем. Порвав із цією шкідливою звичкою близько 20 років тому.

За свою кар'єру Холл зіграв більш ніж у 180 фільмах та серіалах. Він був одним із найкращих характерних акторів в американському кінематографі.

З ним любив працювати культовий режисер Пол Томас Андерсон. Він зняв актора у своїх картинах «Магнолія» та «Ночі у стилі бугі».

Шанувальникам серіалів Холл запам'ятався за ролями в «МЕШ», «Фелкон Хрест», «Сайнфелд», «Угамуй свій запал», «Американська сімейка».

До списку найпопулярніших фільмів за участю актора входять «Президентський літак», «Шоу Трумана», «Година пік», «Таланливий містер Ріплі», «Брюс Всемогутній».

У Філіпа Бейкера Холла залишилися дружина та дві доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть знаменитого американського актора Сідні Пуатьє.

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