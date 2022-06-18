Джо Байден упав з велосипеда: фото та відео інциденту

Вранці 18 червня президент США Джо Байден під час прогулянки впав із велосипеда. Глава держави знаходився неподалік свого будинку в штаті Делавер. Він приїхав туди на уїк-енд, щоб відсвяткувати з дружиною 45-ту річницю їхнього весілля.

На велосипедну прогулянку вирушила чимала група, зокрема перша леді США. Все йшло добре, поки 79-річний Байден не вирішив зупинитися, щоби поспілкуватися з групою людей, які прийшли його привітати. Президент одночасно прибрав обидві ноги з педалей та не втримав рівновагу.

На щастя, Байден був у шоломі. Агенти Секретної служби США швидко допомогли главі держави піднятися. Загалом президент пролежав на асфальті не більше 10 секунд. Він відразу заявив журналістам, що з ним все гаразд, і медична допомога йому не потрібна.

Після цього Байден все ж таки привітався з людьми й навіть познайомив одну жінку зі своїм псом Командиром.

Натовп привітав президента. Люди скандували: «Вітаємо з Днем батька!»

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