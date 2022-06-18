34.89 / 35.68 36.45 / 37.60
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Джо Байден упав з велосипеда: фото та відео інциденту

22:09 18 червня 2022
Джо Байден на велосипеді

Вранці 18 червня президент США Джо Байден під час прогулянки впав із велосипеда. Глава держави знаходився неподалік свого будинку в штаті Делавер. Він приїхав туди на уїк-енд, щоб відсвяткувати з дружиною 45-ту річницю їхнього весілля.

На велосипедну прогулянку вирушила чимала група, зокрема перша леді США. Все йшло добре, поки 79-річний Байден не вирішив зупинитися, щоби поспілкуватися з групою людей, які прийшли його привітати. Президент одночасно прибрав обидві ноги з педалей та не втримав рівновагу.

На щастя, Байден був у шоломі. Агенти Секретної служби США швидко допомогли главі держави піднятися. Загалом президент пролежав на асфальті не більше 10 секунд. Він відразу заявив журналістам, що з ним все гаразд, і медична допомога йому не потрібна.

Після цього Байден все ж таки привітався з людьми й навіть познайомив одну жінку зі своїм псом Командиром.

Натовп привітав президента. Люди скандували: «Вітаємо з Днем батька!»

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Звернення за оформленням пенсії

Працювати доведеться до 2025 року: у ПФУ розкрили особливості призначення пенсій за віком

Путін

Путін запевняв директора ЦРУ, що може захопити Київ і змінити владу за 2−3 дні, — Гаррі Табах

пенсія багатія

Підвищення пенсій у липні: чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

наполеон

Лінивий наполеон — робиться на раз-два, тому дійсно виправдовує свою назву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.