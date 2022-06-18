Зірка Голлівуду Бен Стіллер прилетів до Польщі, щоб зустрітися з біженцями з України

У суботу, 18 червня, відомий голлівудський актор Бен Стіллер прибув до польського міста Ряшів. Зірка комедій «Знайомство з батьками» та «Ніч у музеї» хоче зустрітися з українськими біженцями, щоби з перших вуст почути їхні історії.

56-річний актор з 2016 року є послом доброї волі ООН та активно співпрацює з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (UNHCR). Раніше Стіллер побував у Йорданії, Гватемалі, Лівані. Він неодноразово спілкувався з сирійськими біженцями в країнах Європи. У 2019 році він виступив на засіданні комітету із закордонних справ Сенату США та розповів про те, в яких умовах живуть біженці із Сирії та Лівану.

«Щойно прибув до Польщі разом із UNHCR. Хочу зустрітися із сім'ями, чиї життя були зруйновані війною та насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І понад 90% із них — це жінки та діти. Я тут, щоб дізнатися про їхні історії й поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайнім людям, і щоб посилити заклики до солідарності… Кожен має право на безпеку. Кто завгодно, де завгодно і будь-коли», — написав Бен Стіллер на своїй сторінці в Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що з українськими біженцями в Молдові зустрічався відомий актор Орландо Блум. А зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїжджала до Львова.

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