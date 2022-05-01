Анджеліна Джолі потрапила під удар рф: зірці Голлівуду довелося швидко бігти до бомбосховища у Львові (відео)

46-річній Анджеліні Джолі, яка приїхала напередодні до Львова для допомоги українським біженцям, довелося пережити кілька неприємних моментів: у місті пролунав сигнал повітряної тривоги, і всіх людей попросили негайно пройти в бомбосховища.

Актриса разом з іншими людьми побігла вулицями міста, при цьому на обличчі зірки не було паніки.

Анджеліна впевнено рухалася вперед. Хтось запитав у актриси, чи боїться вона. «Ні-ні, я в порядку», — відповіла Джолі. Вона навіть зупинилася на кілька секунд, щоб зробити селфі з одним із своїх супроводжуючих, після чого продовжила свій шлях.

Нагадаємо, що колишня дружина Бреда Пітта не афішувала свого приїзду в Україну. Як посол доброї волі ООН вона прибула до Львова, де вразила відвідувачів однієї з кав'ярень своєю раптовою появою.

Пізніше Енджі вирушила на залізничний вокзал, де зустрілася з біженцями. Голлівудська діва стояла в натовпі, а по її щоках текли сльози від драматичних оповідань.

Актриса не змогла стримати сліз

Голова Львівської ОВ Максим Козицький розповів про візит акторки. «Її дуже зворушили розповіді дітей. Одна дівчинка навіть спромоглася приватно розповісти пані Джолі про свою мрію», — повідомив Максим.

Як відомо, Анджеліна Джолі з першого дня вторгнення Росії в Україну засуджує війну. Більше того, вона неодноразово зустрічалася з дітьми, які постраждали від війни, а також хворими на онкологію. Наприклад, раніше Джолі показала світові фото вагітної українки, яка загинула через обстріл пологового будинку в Маріуполі.

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter