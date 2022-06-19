ЗСУ відбомбилися на Херсонщині: знищено майже три десятки рашистів, — Оперативне командування «Південь»

Ворог не припиняє завдавати удари по Харківщині, намагаючись утримати зайняті рубежі — було нанесено авіаудари по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні на початок 116-ї доби спротиву російській агресії.

Ситуація на фронті наступна:

В районі Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка. Завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного — по населеному пункту Маяки.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетний удар в районі Верхньокам’янки.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Українські військові відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка. Противник відійшов та проводить перегрупування.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Також ЗСУ відбили штурм у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте, зупинили спробу просування ворога у напрямку Врубівка — Миколаївка.

«Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії», — додали у Генштабі.

В оперативному командуванні «Південь» зазначають, что противник дотримується тактики повітряних і ракетних ударів, артилерійсько-мінометних обстрілів

На Миколаївщині ворожий Мі-24 намагався атакувати позиціх ЗСУ, але його «відігнали» українські захисники.

Двічі ракетами атакований Миколаїв: серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі, а ввечері ворог випустив п'ять «Калібрів» з боку Херсонщини. Одну ракету знищили українські бійці з ПЗРК, дві ракети поцілили у завод пластикових вікон, одна — у житловий будинок, а ще одна — у ковбасний цех.

«Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено чотири повітряних атаки. Трійкою гелікоптерів — по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками — по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем — по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини. Загальні втрати противника наразі підтверджено у кількості 28 рашистів, одного танку Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки. Остаточні втрати уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що минулої доби росіяни, які намагаються взяти під контроль Сєвєродонецьк, просунулися в районі Метьолкіне, уповільнивши наступальні дії на інших ділянках фронту. Експерти не виключають, что ворог зможе найближчими тижнями захопити Сєвєродонецьк, сконцентрувавши на цій ділянці фронту більшу частину своїх сил.

Напередодні у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські бійці відбили спробу штурму поблизу населеного пункту Метьолкіне.

Фото зі сторінки командування Повітряними силами ЗСУ в соцмережах

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