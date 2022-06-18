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Україна

ЗСУ зірвали спробу ворога провести розвідку боєм і продовжують утримувати Сєвєродонецьк, — Генштаб

19:49 18 червня 2022
Бій на Луганщині

На сто п’ятнадцяту добу героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог не припиняє артобстріли Харківщини — окрім самого обласного центру, який постійно піддається атакам з території рф, нових руйнувань зазнали населені пункти Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Капітолівка та Циркуни. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню було застосовано в районах анаселених пунктів Грушуваха, Долина, Моросівка, Пришиб та Чепіль. Такі дії ворога свідчать про його намір створити сприятливі умови для продовження наступальних дій на напрямку Ізюм — Слов’янськ, вважають українські захисники, тому продовжують ламати плани окупантів.

Зокрема, в районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм. Також було відбито спробу штурму поблизу населеного пункту Метьолкіне.

Тактична карта Луганщини

Тим часом на Бахмутському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Берестового, а на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках — продовжує систематичні обстріли з метою недопущення перебазування підрозділів наших військ на інші напрямки.

В районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Опитне, Водяне, Новоданилівка, Щербаки, Малинівка та Темирівка було застосовано ще й ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, вдень армія рф знову завдала удару по Дніпропетровщині, а вранці від «прильотів» постраждав Кременчуцький НПЗ.

Фото Генштабу ЗСУ

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