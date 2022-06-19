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Шоу-бізнес

Знову не доля: зірка «Кріпостної» та «Впіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк розлучився вдруге

19:57 19 червня 2022
Тарас Цимбалюк та Тіна

Український актор Тарас Цимбалюк, який роком раніше пов'язав себе узами шлюбу з обраницею Тіною, повідомив, що вони більше не пара.

У сторіс в Instagram він написав, що вони розлучилися, провівши разом чотири прекрасні роки: «Так буває: щоб продовжити залишатися щасливими, повинні вибирати окремі дороги…»

Раніше зірка фільмів «Кріпостна», «Чорний ворон» та «Піймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк розповідав, чому він розлучився з першою дружиною — однокурсницею Ангеліною. За словами актора, одруження у них склалося якось само собою, під впливом родичів, але вже через півтора роки він зрозумів, що «загалом не нагулявся» і що вони «мабуть, поквапилися».

Фото зі сторінки Тараса Цимбалюка у соцмережах

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