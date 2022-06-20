Російські фашисти обстріляли Одеську та Харківську області, поранено трьох дітей (відео)

В Одесі зранку у понеділок, 20 червня, пролунав вибух. У місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Як передає "Суспільне", мешканців міста закликали залишатися у укриттях.

Водночас, прес-секретар Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у Telegram, що ніч у місті пройшла під звуки сирен, проте без обстрілів.

Пізніше він додав, що над містом збили дві ракети, але подробиць не повідомив.

Також неспокійною стала ніч для мешканців Харківської області.

Про це повідомив у Facebook начальник ГУ Нацполіції області Володимир Тимошко.

«Протягом минулого дня військові російської федерації завдали ударів по місту Чугуєву, селам Харківської області Баранівка, Іванівка, Коробочкине. Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населеним пунктам передмістя. В результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські будівлі та гаражі, приміщення навчального закладу у місті Люботині», — повідомив він.

Також Тимошко розповів, що у селі Іванівка внаслідок вибуху снаряда поранення отримали троє дітей.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували всі факти руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, у неділю вночі, 19 червня, російські військові завдали ракетних ударів по Одеській області. ЗСУ вдалося збити ракети над регіоном.

Фото facebook.com/MNSKHARKIV

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