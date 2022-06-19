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Україна

На підльоті до Києва збито три ракети, — ЗМІ

9:22 19 червня 2022
Збита ракета

Вранці у неділю, 19 червня, мешканці столиці та Київської області чули вибухи.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Вишгородському районі по ворожому повітряному об'єкті спрацювало ППО.

«Задимленість не виявлена, пожеж та постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції. Інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Тим часом у мережі повідомили, що у напрямку столиці було випущено три ракети.

«Близько 7:20 ранку над територією Бучанської громади силами ППО було збито ворожу ракету. Літак, який чули і бачили багато мешканців, — український! Він йшов на перехоплення ракети. Третю перехопили українські повітряні сили і вона також збита!» — стверджує «Реальний Київ».

Напередодні ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу — в Інгулецькому районі кілька людей постраждали, є руйнування. Двічі ракетами атакували Миколаїв.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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