Син директора Рівненської АЕС Євген Павлишин побив жінку похилого віку, яка приїхала на відпочинок на Біле озеро. Про це пишуть «Українські новини» з посиланням на доньку постраждалої Олександру Гончар.

«У той момент, коли мій чоловік на передовій бореться за наш спокійний сон, його 64-річну тещу та її дочку жорстоко побили під час відпочинку на Білому озері. Жорстоко, в даному випадку, не просто слово, а факт того, що мої рідні перебувають у лікарні у тяжкому стані, і моя мама мене не впізнає», — написала вона.

За її словами, інцидент стався через зауваження.

«Чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку, в якому мама гостювала, а на зауваження жінки похилого віку відповів грубою силою зі словами: „Ти що, не знаєш, хто я!?“ Після того як жінка похилого віку впала від удару на землю, „герой“ продовжив завдавати ударів ногами. Але цього йому було мало, і він доклав фізичної сили і до дочки, яка хотіла заступитися за маму», — повідомила жінка.

Також Гончар повідомила, що звернулася до поліції з відповідною заявою за фактом побиття своїх родичів — матері та сестри.

«Заяви в поліцію написані, поки органам влади довіряю, чекаю справедливого розгляду та понесення відповідальності за вчинене цією особою. А до цього «героя» нашого часу Павлишина Євгена маю запитання: «Якщо маєш фізичну силу і загартування, щоб прибити літню жінку, то чому б не продемонструвати свої таланти на передовій? Чому інші хлопці повинні прикривати твою 5 точку від орків, поки ти тут б'єш літніх жінок?» — написала Гончар.

За даними редакції «Українських новин», нападник Євген Павлишин є сином керівника Рівненської АЕС Павла Павлишина.

Нагадаємо, незалежна профспілка Рівненської АЕС на початку року вимагала звільнення директора станції Павла Павлишина.

Фото: facebook.com/alexandra.honchar

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