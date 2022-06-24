Кіркорову і Корольовій приготуватися: НАЗК ініціювало введення санкцій проти артистів-путіністів

На російських артистів Філіпа Кіркорова та Наташу Корольову, уродженку Києва, чекають міжнародні санкції. Ініціатором стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), яке включило путіністів до списку кандидатів на міжнародні санкції.

Кіркоров та Корольова неодноразово відвідували окупований Крим, мовчать про війну, але підтримують так звану спецоперацію Путіна, беруть участь у пропагандистських акціях. Це розцінюється як підтримка геноциду українського народу.

«Співак і шоумен Філіп Кіркоров, який досі «тікає» від теми війни в Україні, неодноразово заявляв про підтримку анексії Криму і вважає півострів частиною росії. Співачка обрала мовчазну позицію після вторгнення росії та бере участь у концертах на підтримку так званої «спецоперації», — йдеться у повідомленні НАЗК.

Агентство передало свої висновки Міністерству закордонних справ України та Офісу Генерального прокурора.

Нещодавно на саміті ПМЕФ Кіркоров втік від камер після того, як він запитав про ставлення до повномасштабної війни в Україні.

Раніше Кіркоров підтримав свою подружку Оксану Марченко та закликав звільнити її чоловіка-зрадника Медвудчука, якого судять в Україні.

Кажуть, саме Кіркоров порадив своїй кумі Ані Лорак мовчати про війну в Україні.

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