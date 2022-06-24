В Сенаті Канади закликають ЄС використовувати ГТС України та відмовитися від «Північного потоку — 1»

Використання газотранспортної системи України замість газопроводу «Північний потік — 1» для постачання в Європу обсягів газу, що залишилися, змусить російську армію відмовитися від спроб знищити інфраструктуру України. Таку заяву зробив член Сенату Канади, заступник голови Прогресивної сенатської групи П'єр Дальфонд.

«Газопровід „Північний потік — 1“ забезпечує безперервний приплив грошей, необхідних для фінансування незаконної та аморальної агресії росії проти України та її народу. Низка зусиль європейських держав щодо скорочення закупівель російського газу має заохочуватися та підтримуватися іншими країнами, включно з Канадою», — заявив сенатор.

«Також можна було б розглянути перенаправлення решти поставок газу до Європи з газопроводу „Північний потік — 1“ через українську газотранспортну систему. Це змусить російську армію переглянути свої спроби знищити всю українську інфраструктуру», — вважає канадський політик.

«Щодо газопроводу „Північний потік — 2“, на мій погляд, Німеччина та ЄС мають чітко дати зрозуміти росії, що це приречений проєкт і він ніколи не буде введений в експлуатацію», — підсумував П'єр Дальфонд.

Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» раніше виступили парламентарі у низці європейських столиць, зокрема у Берліні.

Своєю чергою депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) та укладаючи нові контракти на постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через «Північний потік-1».

У Сенаті Франції сенатор Гійом Гонтар заявив, що міжнародна спільнота має продовжувати тиск на росію всіма можливими способами, попри збитки для економіки західних держав. За його словами, поки Європа залежна від російського газу, у кремля залишається інструмент тиску, і російський газопровід «Північний потік — 1» має бути зупинено.

Депутат парламенту Фінляндії, член комітету з оборони Андерс Адлеркройц заявив, що Європа не може бути залежною від країни, яка не поважає міжнародний правопорядок, і має покінчити з залежністю від російських енергоресурсів. Він наголосив, що це бачення включає і зупинку російського газопроводу «Північний потік — 1».

У парламенті Великобританії член Палати Лордів лорд Мехнад Десаї заявив, що одним з інструментів, який може та має використовувати Євросоюз для зупинення війни росії проти України та забезпечення недоторканності українських кордонів, є зупинка газопроводу «Північний потік-1».

Депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер наголосив, що відмова від російського газу є необхідним кроком і Європа має зробити все можливе для якнайшвидшої зупинки російського газопроводу «Північний потік — 1».

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