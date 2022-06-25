Фейковий Кличко вимагав від мера Берліна повернути в Україну чоловіків-біженців «для мобілізації»

Мер Берліна Франциска Гіффі зіткнулася з антиукраїнським дипфейком, півгодини поспілкувавшися відеозв'язком, як вона думала, з мером Києва Віталієм Кличком, і почавши підозрювати негаразд лише після того, як її співрозмовник почав ставити запитання про нібито погану поведінку та правопорушення українських біженців у Німеччині, а також попросив «відправити біженців чоловіків додому для мобілізації».

Як пише «Реальний Київ», після цього розмова перервалася. У канцелярії Сенату Берліна повідомили, що розмова відбулася напередодні у другій половині дня, і що співрозмовник мав вигляд реального Віталія Кличка. Нічого не викликало підозр, поки він ставив співрозмовниці питання загального характеру про українських біженців у Берліні.

Пізніше в Сенаті Берліна повідомили наступне: «Хід розмови та постановка теми викликали недовіру з боку Берліна. Розмова закінчилася передчасно. Є підозра, що людина, з якою розмовляли, не була Віталієм Кличком. Наступна розмова з послом України у ФРН Андрієм Мельником підтвердила це» .

А мер Берліна зазначила, що «частиною реальності є те, що війна ведеться всіма засобами, зокрема онлайн, щоб цифровими методами підірвати довіру та дискредитувати партнерів та союзників України».

Zum angekündigten Gespräch mit Bürgermeister Klitschko:



Der Verlauf des Gesprächs und die Themensetzung haben auf Berliner Seite ein Misstrauen hervorgerufen. Das Gespräch wurde vorzeitig abgebrochen. (1/3) - Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

Щоб розібратися з цим випадком, у Берліні підключили органи держбезпеки.

Тим часом Віталій Кличко уточнив, що нібито від нього з фальшивої поштової адреси надіслали запити спілкування через ZOOM мерам кількох європейських столиць.

«Оскільки наші друзі оперативно реагують і підтримують нас, мери Берліна та Мадрида погодилися на розмову. І за допомогою технології DeepFake з ними говорив зловмисник, видаючи себе за Кличка. Переконаний, що правоохоронці мають розслідувати таку діяльність. Якщо потрібно — залучити іноземних фахівців. До речі, гібридна війна, дезінформація з боку росії — одна з тем панельної дискусії, в якій ми з братом маємо брати участь на саміті НАТО в Мадриді наступного тижня», — повідомив він.

Нагадаємо, що схожий інцидент стався восени 2020 року, коли із членами парламенту Данії на онлайн-засіданні нібито спілкувалася білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Пізніше з'ясувалося, що це були російські пранкери Вован та Лексус.

А польська преса повідомляла про розмову пранкерів із президентом Анджеєм Дудою від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, а також про невдалі спроби зв'язатися з ним від імені президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

А у березні 2022 року росіяни влаштували провокації з дипфейками — штучно створеними відео за участю Володимира Зеленського.

Фото зі сторінки Віталія Кличка у соцмережах

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