«Ліквідувати»: футбольному клубу з росії «погрожують» через лідера збірної України

Активна громадянська позиція, яку демонструють українські спортсмени по всьому світі, не дає спокою різним «активістам» у країні-агресорі.

Цього разу «підгоріло» в Уфі, де у 2015−2016 роках виступав нинішній гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, який заявив про ненависть до колись «братського народу». Банер із зображенням футболіста збірної України, як одна з гордостей клубу (назвіть ще хоч одного гравця заштатної «Уфи», який перейшов до клубу з топ-чемпіонату?), з того часу прикрашав фасад стадіону у столиці Башкортостану. Але знайшовся «активіст» місцевого громадського руху «Чистая Черниковка» Руслан Бадретдінов, який нібито від імені всіх мешканців Уфи вимагає зняти банер із українським футболістом.

«Усі ми знаємо, які дописи й яку соціальну роботу з придушення та критики рф він веде у своїх соцмережах зі своєю дружиною. Саме „Уфа“ зробила з Олександра великого гравця, а не якийсь там колишній „Шахтар“, у якому він навіть до складу не потрапляв. Закликаємо ліквідувати банер зі стадіону», — заявив «борець за правду», додавши, що в іншому випадку змушений буде звернутися до «профільних органів» для пояснення позиції ФК «Уфа».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські спортсменки жорстко відповіли олімпійській чемпіонці Марії Ласіцкене, яка вирішила «поплакатися» голові МОК.

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