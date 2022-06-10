Українські спортсменки жорстко відповіли олімпійській чемпіонці з росії, яка «поплакалася» главі МОК

Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене, яка завоювала «золото» у стрибках у висоту на Олімпіаді-2020 у Токіо, вирішила поскаржитися на «незавидну долю» спортсменів із рф.

29-річна уродженка Кабардино-Балкарії, яка в 2018-му стала довіреною особою володимира путіна на президентських виборах у росії та є чинним капітаном Збройних сил країни-агресора, написала відкритий лист голові Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху, звинувативши того в утиску як її прав, так і прав її співвітчизників-спортсменів.

Не залишили це «ниття» поза увагою легкоатлетки з України. Зокрема, дуже жорстко пройшлася по суперниці в секторі для стрибків у висоту Юлія Левченко.

«Ми вас підтримували, як могли. Ціною своєї репутації не втрачали співчуття. Навіть після анексії Криму та початку війни на сході України. Хотілося вірити в думку „не всі такі“, навіть коли вас не допускали на міжнародні старти через порушення вашої країни. А коли допускали, я особисто щиро співпереживала, бажала удачі… Але коли вранці 24 лютого сталося ПОВНОМАСШТАБНЕ ВТОРЖЕННЯ, за 5 км від мого будинку прилітає ракета, коли я тремчу від страху о 4-й ранку й не знаю, кому першому зателефонувати. Коли отримую смс від тренера: „Юля, збирай сумки“ — у відповідь жодного слова з боку російського спортсмена… Навіть навпаки, концерти на честь війни та практично одностайна підтримка. Це не спорт поза політикою чи політика у спорті. Це, б###а, людські життя! ЖИТТЯ! Це найцінніше! Це не медалі та рекорди! Це право на те, щоб просто існувати на цій землі, ходити та дихати! Дорослі, старі, діти… Більшість сидить у підвалах, багато поранено, у багатьох психологічна травма на все життя, а когось позбавили життя! Ви вважаєте, що спорт важливіший за право жити? Вас не допускають, бо ви — росіянка? А НАС УБИВАЮТЬ, просто ТОМУ ЩО МИ — УКРАЇНЦІ! Відчуваєте різницю?!» — написала обурена Левченко у коментарях до допису росіянки.

Підтримала свою колегу Марина Бех-Романчук, яка тріумфувала на етапі «Діамантової ліги» в Римі. «Ось і вся різниця між нами. Понад 100 днів мовчання та жодного слова проти війни. Проте цілий лист у бік МОК. Низько, як усі дії вашої російської сутності», — не стрималася стрибунка в довжину.

«Кілька годин тому олімпійська чемпіонка Марія Ласіцкене виставила відкритий лист із претензією про недопуск російських атлетів. Як „ані нам, ані вам“. Кілька годин по тому співгромадяни Марії спалили льодовий палац у Сєвєродонецьку, де такі ж спортсмени, як вона, тренувалися та мріяли про олімпійський п'єдестал», — написала на своїй сторінці в Instagram ще одна українська легкоатлетка Анастасія Бризгіна, прикріпивши фото знищеної спортивної споруди в Луганській області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної Росії Надія Карпова вразила правдою про війну.

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