У липні Землю накриють три магнітні бурі: коли на них чекати і як підготуватися

До кінця першого місяця літа очікується ще одна магнітна буря, щоправда, слабка. Вона буде 30 червня. А у липні їх очікується три — дві середньої інтенсивності та одна досить сильна.

Як повідомляє life.fakty.com.ua, перша, середньої інтенсивності, очікується 7 липня. Ефект другої магнітної бурі люди відчують вже 15 липня — вона буде небезпечною. Остання магнітна буря липня буде 29-го, також середньої інтенсивності.

Метеозалежним, які в такі дні можуть відчувати слабкість і головний біль, дратівливість та занепокоєння традиційно радять відмовитися від міцної кави, чорного та зеленого чаю, а також алкоголю та жирної їжі. Краще віддати перевагу овочам, фруктам, кашам та рибі.

Роботу, яка потребує великої концентрації уваги, варто перенести на інший час, як і великі фізичні навантаження. Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі на організм, рекомендують дотримуватися режиму сну і більше гуляти на повітрі.

При цьому треба бути обережним і не перегріватися — останніми днями червня в Україні буде дуже спекотно.

Фото з Вікіпедії

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