Спека набирає обертів: у Києві очікують +35!

В Україні, де нещодавно пройшли дощі з грозами, найближчим часом встановиться спекотна погода. Про це пише у Facebook відомий синоптик Наталка Діденко.

«Спека в Україні починає набирати оберти. Завтра, в неділю, вона ще буде стриманою, протягом дня очікується 25+30 градусів. А з понеділка стовпчики термометрів можуть підніматися до +28+35 градусів!» — пише вона.

Так, 26-го червня, у неділю, короткочасні дощі з грозами пройдуть у центральних областях України, в західній частині, окрім Волині та Рівненщини, на Донеччині. У південній частині України дощі більш ймовірні місцями у нічні години, вдень опади припиняться.

«У північних областях на Чернігівщині та Сумщині — переважно без опадів, у Житомирській та Київській областях — подекуди дощ, гроза. Вітер завтра в Україні передбачається східним, північно-східним, помірним, у східних областях та на південному сході можливі пориви до 15−18 метрів за секунду», — прогнзує вона.

У Києві неділя буде спекотною, до +29 градусів. А протягом понеділка, вівторка та середи у столиці температура поступово підніматиметься до +30+35 градусів.

«Завтра в Києві буде багато сонця, проте південна вологість може закинути в кілька столичних районів короткочасний дощ з грозою», — пише Діденко.

Як розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, суха та спекотна погода в Україні наприкінці червня встановиться завдяки полю підвищеного тиску.

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