Сотні жертв: у Колумбії обрушилася трибуна з глядачами на кориді (відео)

У неділю, 26 червня, у Колумбії сталася трагедія. У місті Ель-Еспінале було влаштовано кориду на честь свята Сан-Педро. Подивитися на бій биків прийшли тисячі охочих, зокрема жінки та діти. Під час кориди впала одна з переповнених трибун.

Губернатор департаменту Толіма Рікардо Ороско в ефірі місцевої радіостанції повідомив про те, що загинули щонайменше чотири особи — маленька дитина, дві жінки та чоловік похилого віку. Сотні людей отримали травми. Близько 30 із них, за словами Ороска, перебувають у тяжкому стані.

Момент обвалення потрапив на відео.

Американський телеканал CNN повідомляє, що до лікарень Ель-Еспінале надійшло 322 постраждалих внаслідок обвалення трибуни. Лікарі збилися з ніг. Бракує хірургів, щоб провести термінові операції.

Мер міста Хуан Карлос Тамайо звернувся за допомогою до волонтерів. Потрібні десятки рук, щоб допомогти якнайшвидше розібрати завали. Під уламками трибуни можуть бути ще постраждалі. Також потрібні добровольці з машинами — розвозити жертв іншими містами для надання медичної допомоги.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель людей у Х'юстоні, американський штат Техас, під час виступу популярного репера Тревіса Скотта. Загинуло вісім людей, близько 300 постраждали.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter