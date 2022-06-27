«Розграбували та підірвали»: Наталія Могилевська вперше розповіла, що зробили рашисти з її будинком у Бучі

Відома співачка Наталія Могилевська, яка заговорила раніше про усиновлення дитини, вперше розповіла про те, що рашисти зробили з її будинком у Бучі. Його просто нема. Російські загарбники пограбували його, винесли навіть домашні капці, а потім підірвали. Про це Наталія розповіла у коментарі телемарафону «Єдині новини».

«Наш будинок це як наша друга шкіра. Настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудних рук твого інтимного простору… Це для мене справжнє насильство!», — сказала Наталя.

Вона додала, що армія «русского міра» винесла постільну білизну і навіть решітку з плити. Після того, як окупанти відступали, будинок підірвали.

За весь цей час війни, від усього пережитого, побаченого та почутого, у Наталії Могилевської народилася драматургія, яка і стала основою музичної вистави під назвою «Я вдома».

«Я щаслива, для мене це ще одна перемога. Вистава „Я вдома“ виткана з реальних подій цієї війни, з мого життя, пережитих емоцій. Вірші та пісні, які народжувалися під час переїздів, концертів та зустрічей з військовими, пораненими та постраждалими від окупації людьми. Іноді, нам усім потрібно мати можливість дати волю своїм емоціям, звільнити себе від придушення почуттів, що дуже давлять. Має бути місце, де ми можемо поплакати, поговорити і почути того, хто розуміє тебе. Дати волю ненависті, болю, любові та ніжності, яких теж на війні багато», — поділилася Могилевська.

Під час війни Наталя залишається у Києві. Співачка втратила рідного дядька, який загинув в окупованому Маріуполі.

Свої емоції та віру в перемогу Могилевська висловила у новій пісні «Ми будемо стояти».

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