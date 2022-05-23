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Наталія Могилевська заговорила про усиновлення дитини

14:08 23 травня 2022
Наталія Могилевська

Співачка Наталья Могилевська, яка випустила зворушливий кліп про війну в Україні, розкрила деталі особистого життя та зізналася, чи готова всиновити дитину.

Артистка з початку війни залишається в Києві, допомагає співвітчизникам, підтримує бойовий дух наших захисників, взяла шефство над евакуйованими в Умань дітьми-сиротами.

«Ми вже усиновили 43 дитини, вони зараз перебувають у дитбудинку в Умані. Я там уже була кілька разів. Ці діти зазнали надто багато страждань. Коли я приїжджаю до них, вони зустрічають мене із криками: „Мамо!“. Тому в мене 43 дітей, яким ми даємо все, що є в наших силах — їжу, одяг, ліки, підтримку… Чи хочу я всиновити дитину? Поки що про це не говоритиму», — прокоментувала Могилевська у програмі «Ранок з Україною».

Співачка зізналася, що протягом цього тяжкого періоду поряд з нею було надійне чоловіче плече. Але ім'я коханого вона поки не розголошує.

«Ми були разом увесь цей час. Він їздить зі мною містами, захищає мене, адже ми буваємо навіть там, де зникли військові частини — вони знаходяться під землею, а для ворога їх просто не існує. Вчора були в Запоріжжі, поблизу якого знаходяться російські війська. Тобто він їздить зі мною та захищає від усього. Мені з ним, як у пісні — і смерть не страшна (посміхається). Але я вважаю, що під час війни всі історії кохання — не на часі. І нашу історію ми розповімо згодом. Проте я дуже вдячна йому за те, що він був зі мною», — розповіла народна артистка України.

Раніше Наталія Могилевська розповіла, що втратила рідного дядька в Маріуполі. Він загинув після обстрілу російськими оккупантами.

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