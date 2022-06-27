34.67 / 35.49 36.28 / 37.45
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Загадкова смерть: у нічному клубі знайшли мертвими 21 підлітка

12:33 27 червня 2022
Родичі та друзі загиблих

Поліція ПАР намагається встановити причину смерті 21 підлітка у місті Іст-Лондон, яке розташовано на узбережжі Індійського океану. Їхні тіла знайшли на світанку 26 червня у місцевому нічному клубі. Жодних зовнішніх пошкоджень чи ран на трупах не було. Деякі тіла лежали на підлозі, інші були на стільцях за столиками.

За офіційними даними померли вісім дівчаток та 13 хлопчиків. Усі вони були старшокласниками. До клубу прийшли відсвяткувати закінчення навчального року та складання іспитів. Більшості померлих ще не було 18 років.

Поліція відмовляється поки що назвати ймовірну причину масової смерті підлітків. Тіла відвезли до моргу для проведення токсикологічної експертизи.

Місцеві ЗМІ вважають, що смерть була спричинена масовим отруєнням алкоголем. Власник клубу стверджує, що у його закладі суворо дотримуються чинних правил та спиртне неповнолітнім не продають. Його самого вночі у клубі не було. Йому зателефонували вдосвіта і попросили приїхати, коли виявили тіла померлих.

Спочатку передбачалося, що в клубі могла виникнути тиснява, наприклад, через пожежну тривогу, що спрацювала. У закладі було значно більше відвідувачів, ніж зазвичай. Але ця версія не підтвердилась.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив співчуття сім'ям померлих. Глава держави наголосив, що він не розуміє, як підлітків взагалі могли пустити до нічного клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відома американська футболістка Хоуп Соло напилася до нестями та ледь не отруїла чадним газом своїх дворічних близнюків.

370

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

кабачкова ікра

«Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру

Валерій Лобановський

«Найчистіша вигадка»: у Росії надумали «обнулити» досягнення великого Лобановського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.