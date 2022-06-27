Загадкова смерть: у нічному клубі знайшли мертвими 21 підлітка

Поліція ПАР намагається встановити причину смерті 21 підлітка у місті Іст-Лондон, яке розташовано на узбережжі Індійського океану. Їхні тіла знайшли на світанку 26 червня у місцевому нічному клубі. Жодних зовнішніх пошкоджень чи ран на трупах не було. Деякі тіла лежали на підлозі, інші були на стільцях за столиками.

За офіційними даними померли вісім дівчаток та 13 хлопчиків. Усі вони були старшокласниками. До клубу прийшли відсвяткувати закінчення навчального року та складання іспитів. Більшості померлих ще не було 18 років.

Поліція відмовляється поки що назвати ймовірну причину масової смерті підлітків. Тіла відвезли до моргу для проведення токсикологічної експертизи.

Місцеві ЗМІ вважають, що смерть була спричинена масовим отруєнням алкоголем. Власник клубу стверджує, що у його закладі суворо дотримуються чинних правил та спиртне неповнолітнім не продають. Його самого вночі у клубі не було. Йому зателефонували вдосвіта і попросили приїхати, коли виявили тіла померлих.

Спочатку передбачалося, що в клубі могла виникнути тиснява, наприклад, через пожежну тривогу, що спрацювала. У закладі було значно більше відвідувачів, ніж зазвичай. Але ця версія не підтвердилась.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив співчуття сім'ям померлих. Глава держави наголосив, що він не розуміє, як підлітків взагалі могли пустити до нічного клубу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що відома американська футболістка Хоуп Соло напилася до нестями та ледь не отруїла чадним газом своїх дворічних близнюків.

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