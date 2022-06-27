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Спорт

Чемпіон Європи з футболу на прізвисько Добра душа став мером міста в Італії

14:23 27 червня 2022
Даміано Томмазі

Колишнього футболіста «Роми» та збірної Італії Даміано Томмазі обрано мером 225-тисячної Верони, повідомляє Football Italia. У другому турі виборів 48-річний чемпіон Європи серед молодіжних команд та учасник ЧС-2002, котрий не є членом якоїсь партії, переміг чинного бургомістра Федеріко Сбоаріну, набравши 54,4% голосів порівняно з 46,6% у опонента.

Зазначимо, що це не перша адміністративна посада Томмазі на прізвисько Добра душа (постійно займається благодійністю), оскільки з 2011 до 2020 року він був президентом Італійської асоціації гравців.

Нагадаємо, що уродженець передмістя Верони Даміано Томмазі розпочав свою кар'єру в академії «Еллас Верона», після чого перейшов до «Роми», у складі якої у 2001 році став чемпіоном та володарем Кубка Італії. Наприкінці кар'єри півзахисник пограв за іспанський «Леванте», англійський «КПР», китайський «Тяньцзинь Теда» та клуб із Сан-Марино «Ла Фіоріта», у футболці якого забивав у 43 роки у кваліфікації Ліги чемпіонів. У складі збірної Італії Даміано Томмазі провів 25 матчів та забив два м'ячі.

Даміано Томмазі у матчі Ліги чемпіонів проти легендарного бразильця Роналдо

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитого ексфутболіста київського «Динамо» Каху Каладзе обрано мером Тбілісі.

Фото facebook.com/damianotommasiofficial, Федерації футболу Італії

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