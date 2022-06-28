За прикладом Федишин: Леся Нікітюк та Віктор Павлик «спалили» кремль

Телеведуча Леся Нікітюк та співак Віктор Павлик вирішили втілити вікову мрію багатьох українців та випустили у День Конституції пародійне відео, в якому «спалили» кремль. Ролик з'явився у Telegram-каналі Нікітюк.

На кадрах Павлик стоїть на тлі палаючої кремлівської стіни, яку охопили язики яскравого полум'я.

При цьому співак натякає, коли чекати на цю подію. Звучить пророча фраза з його пісні: «Іще дві тижні — і запалає».

Можливо, це пророцтво пов'язане з Кримським мостом. Тоді у господарів кремля точно «запалає».

Якщо виходити з того, що за кілька годин ролик подивилися майже 7 тисяч людей, то він явно припав до душі українцям.

Нагадаємо, раніше кремль «знищила на шматки» співачка Ірина Федишин. Вона опублікувала ролик, де показаний вибух головної вежі московського кремля. «Нехай мрії збуваються. Слава Україні», — підписала відео артистка.

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