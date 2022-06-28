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У Нью-Йорку потонула зірка культових серіалів «Швидка допомога» та «Рей Донован»

20:25 28 червня 2022
Мері Мара

У США потонула відома актриса Мері Мара. Їй був 61 рік. Зірка серіалів «Швидка допомога», «Рей Донован», «Неш Бріджес» загинула у неділю, 26 червня. Про це стало відомо через два дні.

Тіло актриси знайшли у річці Святого Лаврентія поряд із містечком Кейп-Вінсент.

«Попереднє розслідування показало, що жертва потонула, коли пливла у річці. На тілі не виявлено жодних слідів боротьби чи фізичного насильства. Вочевидь, ми маємо справу з нещасним випадком, але остаточну відповідь отримаємо, коли стануть відомі результати розтину», — заявив журналістам представник поліції штату Нью-Йорк.

Газета The Washington Post повідомляє, що Мері у червні оселилася у літньому будиночку своєї сестри Марти. Він знаходиться на березі річки Святого Лаврентія, яка тече кордоном між США та Канадою.

Мері Мара по праву вважалася однією з найкращих характерних акторок у Голлівуді. Вона зіграла більш ніж у 80 фільмах та серіалах. У «Швидкій допомозі» їй дісталася роль Лоретти Світ. У «Неші Бріджесі» актриса зіграла інспектора Брін Карсон. Глядачі також запам'ятали її за ролями у кримінальних серіалах «Рей Донован» та «Декстер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть італійської кінозірки Моніки Вітті. Муза Мікеланджело Антоніоні померла у віці 90 років.

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