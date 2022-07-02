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Помер творець Чебурашки та Крокодила Гени — мультиплікатор Леонід Шварцман

16:40 2 липня 2022
Леонід Шварцман

Відомий художник та режисер-мультиплікатор Леонід Шварцман помер на 102-му році життя. Причини його смерті не уточнюються. Дата і час прощання та похорону будуть відомі пізніше.

Про це повідомляє фашистський ресурс РІА «Новости».

Зазначається, що серед робіт Леоніда Шварцмана — улюблені в Радянському Союзі мультфільми «Обережно, мавпочки!», «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк», «Червона квіточка», «Золота антилопа», «Снігова королева», «Кошеня на ім'я Гав», «Дядько Степа — міліціонер», «38 папуг», «Як верблюд і ослик у школу ходили», «Довірливий дракон».

Красномовний кадр із дитячого мультика

Картинка із радянського минулого

Працював режисером на «Союзмультфільмі» з 1975 року.

Також Шварцман відомий як ілюстратор дитячих книг та класичних літературних творів. Співпрацював із радянськими видавництвами «Малюк», «Детгіз», «Освіта» та студією «Діафільм».

Художника було нагороджено низкою урядових нагород своєї країни.

Нагадаємо, 2022 рік розпочався для росіян із серії смертей знаменитостей — із життя пішли сценарист, актор та режисер Віктор Мережко, найвідоміший актор Леонід Куравльов, та інші діячі культури, які демонстрували антиукраїнську позицію.

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