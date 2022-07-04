У Києві горіла квартира на 21 поверсі житлового будинку: пожежники врятували двох людей

В ніч на понеділок, 4 липня, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу в багатоповерхівці на Дніпровській набережній (Дарницький район столиці).

Як повідомляють в управлінні ДСНС, рятувальники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів, які прибули на місце, виявили загоряння в одній із квартир на 21-му поверсі 26-ти поверхового житлового будинку, тож одразу приступили до гасіння пожежі, яка охопила 30 квадратних метрів.

З квартири було врятовано двох її мешканців — чоловіка 1990 року народження та жінку 1994 року народження. Іх одразу оглянули медики, проте від госпіталізації вони відмовилися.

Квартира постраждала більше — внаслідок пожежі кухня згоріла повністю, пошкоджено кондиціонер, закопчені стіни та стеля спальні і туалету, а до всього ще й фасад будинку.

Нині правоохоронці з'ясовують причину і обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, у березні пожежу в багатоповерхівці на Лівому березі Києва спровокували уламки ворожої ракети. Тоді один мешканець будинку не вижив, а кількох госпіталізували.

Фото facebook.com/DSNSKyiv

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