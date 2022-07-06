Дощі та грози: прогноз погоди в Україні на поточному тижні

На зміну «африканській спеці» в Україну вторгнеться холодний фронт. За прогнозами синоптиків, наприкінці цього тижня переважатиме комфортна температура.

У середу, 6 липня, грозові дощі можливі на заході та півночі країни, швидкість вітру — близько 8 метрів за секунду. Вдень місцями на заході стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 23, а ось на півдні та півночі місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У четвер, 7 липня, грозові дощі можливі на півночі та в центрі, а також місцями на заході та півдні, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, а от на заході та півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У п'ятницю, 8 липня, грозові дощі накриють практично всю країну, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 22, а от на заході та півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У суботу, 9 липня, грозові дощі можливі по всій країні, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 21, а от на півдні місцями повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У неділю, 10 липня, дощі можливі, а місцями з грозами у всіх районах України (крім Сумської та Луганської областей) швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, а от на заході подекуди повітря прогріється до 34 градусів тепла.

- У період 11−14 липня переважатиме поле зниженого тиску, що принесе нестабільну погоду з короткочасними дощами, — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період очікується: ночами стовпчики термометрів коливатимуться від 12 до 18 тепла, а ось 11 липня на сході країни вони досягнуть 23 вище за нуль, вдень очікується 22−27 тепла, а ось 11−13 липня на заході, півночі та місцями у центрі температура опуститься до 15−20 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз синоптика Наталії Діденко, яка попередила про незначне похолодання в Україні протягом найближчих днів.

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