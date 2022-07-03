В Україну вторгнеться холодний фронт: стало відомо, коли відступить «африканська» спека

Новий тиждень, як і початок липня, розпочнеться в Україні спекою.

Як прогнозує синопткиня Наталія Діденко, у понеділок, 4 липня, у більшості областей вдень температура становитиме +28+34 градуси. Найближчої ночі мінімально очікується +15+21 градус.

«Антициклон, область високого атмосферного тиску, визначатиме 4 липня суху, переважно сонячну погоду практично повсюдно в Україні», — відзначила синопткиня та дадала, що у Києві понеділок також буде спекотним — до +33 градусів, сонячним та без дощів.

Така погода зберігатиметься протягом першої половини тижня, а вже у середу-четвер, 6−7 липня, через Україну переміщуватиметься холодний атмосферний фронт із заходу Європи.

В більшості областей з другої половини тижня температура знизиться до +22+28 градусів, а ось у східних областях та на південному сході України буде як і раніше спекотно.

Раніше кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що кількість опадів у липні очікується на 20 — 50% нижче за норму. За його словами, на фоні досить високих температур випаровування почне перевищувати зволоження, що спричинить посилення посухи в тих регіонах, де опадів було мало у попередній місяць.

Фото Pixabay

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