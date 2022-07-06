Онук української олімпійської чемпіонки «порвав» усіх суперників на чемпіонаті Європи (відео)

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики U18, що триває в Єрусалимі (Ізраїль), Україна здобула першу золоту медаль. На найвищий щабель п'єдесталу пошани з новим рекордом юнацьких європейських першостей піднявся 17-річний Михайло Брудін з Дружківки, якому з результатом 64,51 м не було рівних у змаганнях метальників диска (українець на 20 см перевершив колишнє досягнення іспанця Ясіеля Сотеро, яке він встановив у Дьєрі в 2018 році).

У боротьбі за «золото» Брудін майже на півтора метри випередив володаря «срібла» Яніка Ролвінка з Нідерландів (63,06 м) та більше ніж на шість метрів — бронзового призера Міхая Моторку з Румунії (58,18 м).

До речі, чемпіонський титул Михайло Брудін присвятив своїй уславленій бабусі-легкоатлетці — рекордсменці світу та олімпійській чемпіонці Мюнхена-1972 Фаїні Мельник. Після тріумфу хлопець просто в секторі поцілував фото бабусі, яка пішла з життя у 2016 році.

«Якось тато дістав диск бабусі і запропонував мені його кинути. На той момент я ще був маленьким і особливого інтересу татова пропозиція не викликала, але я все ж таки погодився і спробував. Спробував — і мені дуже сподобалося. Я загорівся цим.

Фаїна Мельник — моя двоюрідна бабуся по маминій лінії. Я ніколи не зустрічався і не спілкувався з нею. Бачив лише на фотографіях. Ми жили далеко один від одного. Але мама її бачила, а останнім, хто з нашої родини спілкувався з нею, був батько. Я пишаюся тим, що в мене така бабуся, але ніколи цим не вихвалявся", — розповів Михайло Брудін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня Терлюга перемогла на ЧЄ з карате, здолавши у фіналі чемпіонку Ігор-2020 у Токіо.

Фото Twitter European Athletics

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