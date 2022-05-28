Красуня Терлюга перемогла на ЧЄ з карате, здолавши у фіналі чемпіонку Ігор-2020 у Токіо

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка виграла два етапи прем'єр-ліги в Португалії та Марокко, здобула нагороду найвищої проби на чемпіонаті Європи, що проходить у турецькому Газіантепі.

На шляху до фіналу 30-річна наша співвітчизниця по черзі здолала іспанку Карлоту Фернандес (9:0), хорватку Ему Сгарделлі (3:1), Мадіну Садигову з Азербайджану (8:0) та італійку Вероніку Брунорі (2:1), а у вирішальній сутичці зійшлася з олімпійською чемпіонкою Токіо-2020 Івет Горановою з Болгарії.

Принциповості даному поєдинку додавав той факт, що на всіх значних турнірах Анжеліка незмінно програвала суперниці. Так, українка двічі, у групі та фіналі, поступалася опонентці на Європейських іграх-2019 у Мінську, у фіналі Олімпіади-2020 у Токіо, а також у третьому раунді ЧС-2021 у Дубаї.

Зрештою, у Газіантепі нашій співвітчизниці вдалося перервати неприємну для себе традицію. Хоча на початку бою Горанова повела в рахунку 2:0, одеситці швидко вдалося перехопити ініціативу, вийти вперед — і впевнено довести поєдинок до перемоги. 11:3 — Терлюга стає чотириразовою чемпіонкою Європи після тріумфів у Коджаелі-2017 (командне куміте), Нові Саді-2018 (куміте 55 кг) та Гвадалахарі-2019 (командне куміте).

Зазначимо, що ще двом нашим співвітчизникам вдалося вибороти бронзові медалі — володарями нагород стали Аніта Серьогіна (до 61 кг) та Різван Талібов (до 84 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Богдан Ядов став чемпіоном Європи з дзюдо.

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